Bad Ems

Sechs Millionen Hektoliter Weinmost im Bundesland erwartet

Die Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz erwarten nach Angaben des Statistischen Landesamtes in diesem Jahr eine leicht überdurchschnittliche Weinmosternte. Diese werde Ende August auf rund sechs Millionen Hektoliter geschätzt, teilte die Behörde in Bad Ems am Freitag mit. Das wären 1,5 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt, jedoch 1,4 Prozent weniger als 2020.