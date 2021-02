Wittlich

Sechs Männer springen von Lkw: Unerlaubte Einreise

Sechs Männer sind vermutlich von Rumänien bis Deutschland unbemerkt auf der Ladefläche eines Lastwagens mitgefahren. Die Afghanen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren waren am vergangenen Mittwoch beim Entladen des Lkw in Wittlich von der Ladefläche gesprungen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Firmenmitarbeiter hielten sie auf und verständigten die Polizei. Bei Vernehmungen gaben die Männer laut Bundespolizei an, dass sie in Rumänien nachts in den Lastwagen gestiegen seien, als der Fahrer geschlafen habe. Nach eigenen Aussagen wollten die Sechs nach England und Deutschland.