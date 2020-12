Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 08:10 Uhr

Sulzbach

Sechs Leichtverletzte bei Zusammenstoß in einer Kurve

Bei einem Zusammenstoß auf einer Straße zwischen Sulzbach und Friedrichsthal sind sechs Männer leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Auto eines 27-Jährigen am Sonntagabend in einer Kurve auf die Gegenspur, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein entgegenkommender 20 Jahre alter Autofahrer versuchte demnach noch, auszuweichen. Dennoch stießen die Autos zusammen, wodurch sich der Wagen des 27-Jährigen drehte und schließlich auf der Seite liegen blieb.