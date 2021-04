Mainz

Sechs Kreise testen Luca-App zur Kontaktnachverfolgung

Sechs Kreise in Rheinland-Pfalz erproben von kommendem Montag an die Luca-App für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Dies sei eine Voraussetzung, um Modellregion zur behutsamen Öffnung im Lockdown zu werden, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Andere Kritierien seien eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 und ein regional wirksames und nachweisbares Schnelltestkonzept. Zur Luca-Modellregion werden nun zunächst die Kreise Bad Dürkheim, Westerwald, Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach und Ahrweiler.