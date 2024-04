In einem Zug in Rheinland-Pfalz kommt es zu einem Messerangriff. Es gibt einen Schwerverletzten, der mutmaßliche Täter wird gefasst.

Lahnstein (dpa). In einem Zug zwischen Koblenz und Lahnstein am Rhein ist am Montagmittag ein Mensch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, berichtet ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen worden. Zur Identität des Opfers und zum Ablauf der Tat lagen zunächst keine genaueren Informationen vor.