06.10.2020, 11:30 Uhr

Arzbach

Schwerverletzter bei Brand und Explosion in Wohnhaus

Bei einem Wohnhausbrand mit Explosion in Arzbach im Rhein-Lahn-Kreis ist ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Bewohner in ein Krankenhaus. Das Dachgeschoss des Hauses habe beim Eintreffen der Rettungskräfte gebrannt, teilte der Rhein-Lahn-Kreis am Dienstag mit. Ursache für die Explosion sei möglicherweise austretendes Gas aus einer Propangasflasche im Keller gewesen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.