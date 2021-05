Dintesheim

Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf A61

Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Dintesheim (Kreis Alzey-Worms) wurde am Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt. Der 41-Jährige fuhr auf das Heck eines Lastwagens auf, der dort vor einer Baustelle seine Geschwindigkeit verringert hatte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufprall in Höhe des Rastplatzes Langwiese wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Mainz geflogen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.