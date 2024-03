Schwerverletzter auf Gehweg – im Krankenhaus gestorben

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein schwer verletzter Mann ist am Mittwoch in Kaiserslautern gefunden worden und kurz darauf gestorben. Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, da der 53-Jährige auf einem Gehweg lag, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilten. Trotz notärztlicher Behandlung starb er den Angaben zufolge wenig später im Krankenhaus. Ob es sich um ein Verbrechen oder einen tragischen Vorfall handelt, prüfen die Ermittler nun. Zur Art der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Die Leiche des Mannes soll nun obduziert werden.

