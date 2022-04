Neunkirchen

Unfall

Schwerverletzte Frau hängt nach Kollision kopfüber in Auto

Eine 73-Jährige und ein 22-Jähriger sind am Montag in Neunkirchen mit ihren Autos zusammengestoßen und verletzt worden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der Frau herumgeschleudert und landete auf dem Dach, wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte. Die Schwerverletzte hing von ihrem Gurt gehalten kopfüber in ihrem Wagen und wurde von der Feuerwehr befreit. Die Frau und der 22-jährige leichtverletzte Fahrer des anderen Autos wurden ins Krankenhaus gebracht.