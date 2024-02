Schwerverletzte bei Gasexplosion in Imbisswagen

ARCHIV – Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fährt durch eine Straße. Foto: Boris Roessler/dpa

Gerolstein (dpa/lrs) – Bei einer Gasexplosion in einem Imbisswagen in Gerolstein in der Eifel ist die Inhaberin am Sonntag schwer verletzt worden. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Das Unglück geschah demnach, als die Inhaberin den Wagen für eine Veranstaltung vorbereiten wollte. «Als sie das Innere des Wagens betrat, roch sie bereits ausströmendes Gas aus den eingebauten Gasflaschen», teilte die Polizei mit. Als in diesem Moment der Kühlschrank ansprang, habe sich das Gas aufgrund der elektrischen Entladung entzündet und sei explodiert. Weitere Angaben – etwa zur Ursache des Lecks – machte die Polizei nicht.