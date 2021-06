Trier

Schwertransporter quer auf der A1: Vollsperrung

Ein quer stehender Schwertransporter hat auf der Autobahn 1 zwischen Mehring und Reinsfeld (Landkreis Trier-Saarburg) die Fahrspuren blockiert und könnte damit für massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr sorgen. In Richtung Saarbrücken sei die Autobahn auch am Freitagmorgen weiter voll gesperrt, in Richtung Trier sei nur eine Fahrspur befahrbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bergungsarbeiten könnten noch voraussichtlich bis 9.00 Uhr dauern.