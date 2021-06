Trier

Schwertransporter quer auf der A1: Teilweise Sperrung

Weil ein Schwertransporter am Morgen die Mittelleitplanke stark beschädigt hat, müssen Autofahrer auf der Autobahn 1 zwischen Mehring und Reinsfeld wohl noch den gesamten Freitag über mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sind in Richtung Trier sowie Saarbrücken zurzeit nur jeweils eine Spur befahrbar. Die stark beschädigte Mittelleitplanke soll demnach im Laufe des Tages repariert werden. Der Verkehr werde einspurig über die jeweiligen Außenspuren an der Baustelle im Landkreis Trier-Saarburg vorbeigeleitet.