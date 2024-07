Schwerer Verkehrsunfall auf der A3

Anzeige

Montabaur (dpa/lrs) – Die A3 ist nach einem schweren Unfall bei Montabaur (Westerwaldkreis) am Morgen in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Informationen sei ein Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe sich in der Böschung rechts der Fahrbahn überschlagen. Der Fahrer sei dadurch in seinem Auto eingeklemmt worden. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar.