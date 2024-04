Mainz

Wetter

Schwere Böen in Mainz: Bäume stürzen um, Dachteile herab

Von dpa/lrs

i Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Ein Unwetter mit teils schweren Böen hat in und um Mainz Bäume zu Fall gebracht und Teile von Dächern herabfallen lassen. Verletzte oder größere Einschränkungen gebe es bislang nicht, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag mit. In den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und im Stadtgebiet Mainz habe es 42 Unwettereinsätze gegeben; wegen abgebrochener Äste, heruntergefallener Dachteilen und umgestürzter Bäume. Die Wetterlage habe sich unterdessen wieder beruhigt.