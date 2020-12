Archivierter Artikel vom 14.03.2020, 14:40 Uhr

Schwer verletzte 17-Jährige gestorben: Verdächtiger in Haft

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Ludwigshafen hat die Polizei einen gleichaltrigen Tatverdächtigen festgenommen. Der 17-Jährige sei am späten Freitagabend von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz gestellt worden, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Samstag mit. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Frankenthal ordnete Untersuchungshaft für den Deutschen an. Der 17-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, die junge Frau getötet zu haben. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.