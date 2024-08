Schweitzer: «Ungewöhnlicher Unglücksfall» im Land

Anzeige

Kröv (dpa). Der Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel mit zwei Toten und sieben Verletzten bewegt laut Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) das Land. «Das ist ein ungewöhnlicher Unglücksfall für Rheinland-Pfalz», sagte er am Mittwoch nach einem Besuch an der Unglücksstelle. «Dass ein Haus so einstürzt und dass ein Hotel inmitten einer wunderbaren touristischen Region einstürzt, das ist etwas, was zum Glück nicht zu einem häufigen Erlebnis geworden ist in den letzten Jahren und es auch nicht werden darf.»

Er sprach den Angehörigen und Freunden der Menschen, die es nicht geschafft haben, sein Mitgefühl aus. Er sei zutiefst dankbar für den Einsatz der Rettungskräfte. Der Einsatz sei «in einer vorbildlichen Art und Weise hochprofessionell, routiniert und gleichzeitig mit der nötigen Gelassenheit» abgelaufen.