Schweitzer stellt Arbeit der Transformationsagentur vor

Digitalisierung, automatisierte Arbeitsabläufe, nachhaltiges Wirtschaften und eine alternde Gesellschaft: Die Arbeitswelt ist im Wandel. «Produkte und Prozesse müssen sich ändern, sonst drohen Unternehmen vom Markt zu verschwinden», sagt der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Das Thema beschäftigt die Ampel-Regierung schon lange. Ein Transformationsrat unter Leitung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich in der vergangenen Wahlperiode bereits damit beschäftigt.

Mainz (dpa/lrs). Seit Jahresbeginn gibt es nun eine Transformationsagentur – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Sie soll die Lotsenfunktion übernehmen. Angebote von Qualifizierung und Weiterbildung sollen so in die Unternehmen gebracht und die Aufmerksamkeit für Angebote erhöht werden. Diese Aufgabe übernimmt das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG, hatte Schweitzer angekündigt.

Erste Ergebnisse will SPD-Politiker an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Mainz vorstellen. Mit dabei sind die DGB-Landesvorsitzende Susanne Wingertszahn, der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Gerhard F. Braun und die Vorsitzende der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz

