Wittlich

Schweinskopf und „NSU“-Schriftzug auf Firmengelände entdeckt

Einen abgetrennten Schweinskopf haben unbekannte Täter vor einer Lackierei in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) abgelegt. Außerdem befand sich neben dem Schweinekopf der in weißer Farbe aufgesprühte Schriftzug „NSU“, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge am frühen Morgen den Tierkopf sowie den Schriftzug entdeckt und die Behörden benachrichtigt.