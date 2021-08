Halle/Saale

Schwarze Serie hält: Kaiserslautern verliert in Halle

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in dieser Saison auswärts weiter ohne Punkt und ohne Tor. Am 5. Spieltag der 3. Fußball-Liga verloren die Roten Teufel am Dienstagabend beim Halleschen FC mit 0:1 (0:1) und warten damit weiter auf den ersten Auswärtserfolg seit Anfang Februar dieses Jahres. Mit nur vier Punkten finden sich die Pfälzer bereits wieder in der unteren Tabellenregion wieder.