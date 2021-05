Koblenz

Schwarzarbeitsverdacht bei Dutzenden Zustell-Dienstleistern

Bei Kontrollen Dutzender Zustell-Dienstleister haben Zöllner in Rheinland-Pfalz in 47 Fällen Anhaltspunkte für mögliche Schwarzarbeit entdeckt. Wie das Hauptzollamt Koblenz am Montag mitteilte, wurden Anfang Mai insgesamt 110 Betriebe sowie 474 Personen in Koblenz, Mainz und Trier überprüft. Durch die Corona-Pandemie sei der Personalbedarf in der Branche gestiegen. Auch deshalb sei sie „besonders anfällig“ für Schwarzarbeit.