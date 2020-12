Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 14:20 Uhr

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Schwarzarbeit am Bau hat die Polizei in Hessen und Rheinland-Pfalz fünf mutmaßliche Mitglieder einer Bande verhaftet. Es handele sich um die beiden Betreiber einer Scheinfirma aus dem Kreis Offenbach, den Geschäftsführer einer Baufirma im Kreis Neuwied sowie zwei weitere Männer aus Gießen und Frankfurt, teilten Staatsanwaltschaft und Zoll mit.

Mit der Aktion an diesem Dienstag und am vergangenen Freitag sei wahrscheinlich ein Netzwerk von Bau- und Scheinfirmen zerschlagen worden. Dieses habe in den vergangenen drei Jahren Sozialversicherungsbeiträge von fast sechs Millionen Euro hinterzogen. Insgesamt wird gegen 22 Menschen ermittelt.