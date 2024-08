Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht durch die Potsdamer Innenstadt. (zu dpa: «Schusswaffen in Boppard entpuppen sich als Spielzeug»)

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht durch die Potsdamer Innenstadt. (zu dpa: «Schusswaffen in Boppard entpuppen sich als Spielzeug») Foto: Patrick Pleul/DPA

Boppard (dpa/lrs). Die vermeintlichen Schusswaffen, mit denen zwei Männer in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein Restaurant betreten haben sollen, haben sich als Spielzeug entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau am Freitag aus einem Supermarkt heraus beobachtet, wie die scheinbar bewaffneten Männer aus einem Auto ausstiegen und in eine Pizzeria gingen. Alarmierte Polizisten stellten demnach den Halter des Wagens, der klarstellte, dass es sich nicht um echte Waffen handelte.

Die Einsatzkräfte stellten die Spielzeugwaffen laut Mitteilung sicher. Ermittler prüfen nun, ob es sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz handeln könnte. Aus der Entfernung hätten sich die Spielzeugwaffen kaum von echten Waffen unterschieden, hieß es.

Nachdem der Hinweis eingegangen war, hatten die Einsatzkräfte das Gebiet rund um das Restaurant weiträumig abgesperrt und durchsucht. Für die Bevölkerung habe jedoch keine Gefahr bestanden.