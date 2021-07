Pirmasens

Schuss aus Handfeuerwaffe trifft Mann in Oberschenkel

Ein Mann aus Pirmasens ist durch einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe in den Oberschenkel verletzt worden. Dazu sei es bereits am Samstagabend in der Nähe eines Einkaufsmarktes in Pirmasens gekommen, teilten die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizeidirektion Pirmasens am Dienstag mit.