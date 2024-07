Einsatzkräfte umstellen ein Haus und greifen in einer Wohnung zu. Dort finden sie auch eine Waffe. Ein 29-Jähriger wird zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Schuss aus Fenster - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam»)

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Schuss aus Fenster - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Weil ein Mann Zeugen zufolge mit einer Pistole aus einem Wohnhausfenster geschossen hat, sind heute in Ludwigshafen-Mundenheim starke Polizeikräfte im Einsatz gewesen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, fanden diese vor dem Gebäude die Patronenhülse einer Schreckschusswaffe. Die Einsatzkräfte umstellten zunächst das Haus und betraten dann die betreffende Wohnung. Dort sei ein Mann unverletzt in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Der 29-Jährige sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand der Polizei zufolge nicht.