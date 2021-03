Mainz

Schulklassen in Rheinland-Pfalz wieder im Wechselunterricht

Drei Monate nach Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen in Rheinland-Pfalz können jetzt wieder alle Kinder und Jugendlichen in ihren Klassenräumen unterrichtet werden. In allen bislang noch fehlenden Klassenstufen habe am Montag der Wechselbetrieb in geteilten Klassen begonnen, teilte eine Sprecherin am Montag mit.