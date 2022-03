Buchholz

Neuwied

Schulkind von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein achtjähriger Junge ist in Buchholz im Landkreis Neuwied an einer Bushaltestelle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Schulbus am Freitag an der Haltestelle angehalten, um Kinder aussteigen zu lassen. Ein entgegenkommender Autofahrer habe daraufhin den Jungen mit seinem Wagen erfasst, der hinter dem Bus die Straße überqueren wollte. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.