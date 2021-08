Saarbrücken

Schuljahr im Saarland startet mit Maskenpflicht

Saarländische Schüler, Schulpersonal und Lehrkräfte müssen in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres eine medizinische Maske tragen. Diese Regelung gelte ab dem 30. August für alle Personen innerhalb des Schulgebäudes auch während des Unterrichts oder zu Betreuungszeiten, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Im Freien, insbesondere auf dem Schulhof, bestehe keine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Die Schulen seien heute per Rundschreiben über diese Regelung informiert worden.