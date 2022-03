Montabaur

Westerwaldkreis

Schulgebäude in Montabaur durch Feuer beschädigt

Unbekannte Täter haben durch ein Feuer einen Teil der Außenfassade einer Grundschule in Montabaur (Westerwaldkreis) beschädigt. Es sei ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter sollen zwischen Freitagnachmittag und Montag größere Mengen an Papier im Bereich eines Eingangs angezündet haben. Die davon ausgehenden Flammen beschädigten den Angaben zufolge neben der angrenzenden Außenwand auch ein Leitungsrohr, wodurch ein Internetkabel beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu der Tat und den Tätern.