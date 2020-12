Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 16:20 Uhr

Schulen sollen schrittweise vor Sommerferien wieder öffnen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sollen möglichst noch vor den Sommerferien alle Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Schulen kehren können. Das sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Saarbrücken. Natürlich müsse es dabei noch zu Einschränkungen kommen: Dies bedeute, „dass nicht alle zu 100 Prozent zum gleichen Zeitpunkt“ in der Schule seien, sondern zwischen einem digitalen und einem Präsenzangebot der Jahrgänge gewechselt werde. Offen sei noch, ob es dabei einen wöchentlichen oder tageweisen Wechsel gebe.