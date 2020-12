Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 05:40 Uhr

Mainz

Schulen rufen Geld für Digitales nur langsam ab

Die Schulen in Rheinland-Pfalz rufen das Geld für die Digitalisierung nur allmählich ab. Von den 241 Millionen Euro, die beim Digitalpakt auf das Bundesland entfallen, liegen bislang Anträge in Höhe von rund 35 Millionen Euro vor, wie die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. Davon bewilligt seien bereits etwa 7,2 Millionen Euro.