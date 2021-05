Saarbrücken

Schulen öffnen wieder ab Montag im Regionalverband

Nach einer einwöchigen Schließung dürfen Schulen im Regionalverband Saarbrücken ab Montag (10. Mai) wieder für Präsenzunterricht öffnen. Grund sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 165 gelegen habe, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Saarbrücken mit. Auch Kitas kehren dann wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück: Das sehen die Regeln zur sogenannten Bundes-Notbremse vor.