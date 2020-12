Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten 145 000 Schutzmasken

Vor dem Beginn des Schulalltags für 130 000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz an diesem Montag sind 145 000 wiederverwendbare und waschbare Alltagsmasken an die Schulen verteilt worden. Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes (DRK) transportierten die persönliche Schutzausrüstung am Sonntag von Mainz aus nach Landau, Trier und Koblenz, von dort wurden sie in die Landkreise und Kreisfreien Städte weiter verteilt.