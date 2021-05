Saarbrücken

Schulen im vollen Präsenzunterricht: Pandemiebedingungen

Nach wochenlangem Wechselunterricht sind die Schülerinnen und Schüler im Saarland zum vollen Präsenzunterricht unter Pandemie-Bedingungen in die Schulen zurückgekehrt. Das teilte das Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken am Montag mit.