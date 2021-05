Saarbrücken

Schulen im Regionalverband zurück im Wechselunterricht

Wegen rückläufiger Corona-Inzidenzen sind die Schulen im Regionalverband Saarbrücken seit Montag auch wieder für Präsenzunterricht in den Klassenräumen geöffnet. Nach einer Woche Distanzunterricht sei man nun in den Wechselunterricht zurückgekehrt, sagte ein Sprecher des saarländischen Bildungsministeriums am Montag in Saarbrücken. Auch Kitas gingen am Montag wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen über, nachdem sie in dem Regionalverband in der Vorwoche Notbetreuung anboten.