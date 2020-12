Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:50 Uhr

Mainz

Schulen erhalten Software für Videokonferenzen

Heimunterricht mit Videokonferenz: Das Bildungsministerium hat allen Schulen in Rheinland-Pfalz eine Software dafür bereitgestellt. „Obwohl wir die ersten Schritte zu einer vorsichtigen Schulöffnung gehen, wird dem digitalen Fernunterricht in den nächsten Wochen und Monaten weiter eine große Bedeutung zukommen“, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag mit. „Schülerinnen und Schüler werden abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen.“ Mit der Bereitstellung eines Systems für Audio- und Videokonferenzen werde auch ein Wunsch des Landeselternbeirats erfüllt.