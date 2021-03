Mainz

Schulen bleiben nach Osterferien im Wechselunterricht

Die Schulen in Rheinland-Pfalz unterrichten nach den Osterferien weiter im Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens sei klar, „dass wir nicht zu weiteren Öffnungsschritten kommen können“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz.