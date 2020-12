Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Schulen bemängeln digitale Ausstattung: „Noch Mittelalter“

Nach den Erfahrungen mit Fernunterricht in der Corona-Krise haben die Schulleitungen in einer Umfrage des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums zusätzlichen Bedarf für die digitale Infrastruktur angemeldet. Die Ausstattung der Schulen lasse noch zu wünschen übrig, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz zu Ergebnissen einer Befragung von mehr als 1200 Schulleitungen in Rheinland-Pfalz. Der Leiter der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim, Roland Wollowski, klagte: „Wir sind noch im Mittelalter, da geht digital herzlich wenig. Der Netzwerkausbau ist immer noch in der Planung.“