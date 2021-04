Mainz

Schulbusförderung bis zu den Sommerferien verlängert

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat das Schulbusprogramm in der Corona-Pandemie erneut verlängert – bis zu den Sommerferien. Für die wegen der Corona-Abstandsregelungen notwendigen zusätzlichen Busse übernimmt das Land 90 Prozent der Kosten, wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigten. Das Angebot war zuletzt bis zum 15. April verlängert worden. Seit Sommer 2020 seien etwa zusätzliche 250 Busse im Einsatz.