Saarbrücken

Schulbeginn: „Mit gutem Gewissen starten“

Für knapp 120 000 Kinder und Jugendliche im Saarland hat am Montag wieder die Schule begonnen. Der Unterricht in den Klassenräumen läuft ohne Maskenpflicht ab – in den Schulgebäuden auf Fluren und Gängen sowie in Toilettenräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung aber Pflicht. Für die rund 90 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen und fast 30 000 Schüler an beruflichen Schulen ist der Start nach den Sommerferien besonders: Rund fünf Monate nach der Schließung aller Schulen im Saarland wegen der Corona-Pandemie kehrt der Regelbetrieb zurück.