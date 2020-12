Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 09:00 Uhr

Mainz

Schulalltag beginnt für weitere gut 100 000 junge Menschen

Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause kehren am kommenden Montag bis zu 107 000 weitere Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in den vertrauten Alltag zurück. Damit sind dann seit Beginn der schrittweisen Öffnung der Schulen am 27. April wieder etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen wochen- oder phasenweise wieder im Präsenzunterricht dabei – meist im Wechsel mit „Home Schooling“, also dem Unterricht vor allem mit digitalen Mitteln.