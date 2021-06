Dillingen

Schüsse mit Schreckschusspistole auf Passanten in Dillingen

Ein 30 Jahre alter Autofahrer und sein Beifahrer sollen in Dillingen (Landkreis Saarlouis) mehrere Male mit einer Schreckschusspistole auf Passanten geschossen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden der 30-Jährige sowie sein 31 Jahre alter Beifahrer nach einer Fahndung festgenommen. Den Angaben zufolge war der Polizei zunächst am Sonntagabend gemeldet worden, dass aus einem fahrenden Auto auf drei Menschen geschossen worden sei, die im Außenbereich einer Gaststätte in der Innenstadt saßen. Zudem sei ein weiterer Passant, „unter Beschuss“ geraten.