Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 11:40 Uhr

Schüsse bei Verfolgungsjagd

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zum Mittwoch im Landkreis Bad Dürkheim eine Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften mit der Polizei geliefert. Dabei feuerten die Beamten mehrere Schüsse ab. Polizisten wollten in Hettenleidelheim das Auto mit drei Insassen kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Trotz eindeutiger Zeichen hielt der Fahrer nicht, sondern flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit. Zurück in Hettenleidelheim hielt der Fahrer auf einem Parkplatz an, die zwei Beifahrer stiegen aus und rannten weg. Da der 19-Jährige auf die Aufforderung der Polizisten, ebenfalls auszusteigen, nicht reagierte, gab einer der Beamten den Angaben zufolge zwei Warnschüsse ab. Daraufhin setzte der Mann seine Fahrt fort, trotz mehrerer Schüsse auf die Autoreifen.