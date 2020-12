Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 18:40 Uhr

Schüsse auf Spielzeugclown: SEK-Einsatz im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Schüsse in einem Wohnhaus in Saarbrücken haben am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, fuhren mehrere Streifenwagen zu dem Anwesen im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler, wie die Polizeiinspektion Sulzbach mitteilte. Es habe sich herausgestellt, dass ein polizeibekannter Mann in seiner Wohnung mehrfach geschossen habe. Es rückte demnach unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an.