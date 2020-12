Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Schülervertretung will Landesverfassung „neuen Glanz“ geben

Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV) hat den Landtag in einem offenen Brief aufgefordert, den Begriff der „Rasse“ aus der Landesverfassung zu entfernen. „Menschen in Rassen zu unterteilen, entspricht nicht dem Bild einer Gesellschaft, die vom Miteinander und von Solidarität geprägt ist“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Offenen Brief an alle Abgeordneten.