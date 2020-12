Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 07:30 Uhr

Mainz/Saarbrücken

Schülervertreter für möglichst viel Präsenzunterricht

Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV) fordert, so lange wie möglich den Präsenzunterricht an den Schulen im Land aufrechtzuerhalten. „Falls die Fallzahlen jedoch weiter steigen, muss es andere Lösungen geben“, sagte der Bundesdelegierte Paul Rossitsch der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Bundesschülerkonferenz in Saarbrücken am Donnerstag. Bis Sonntag will die Bundesschülerkonferenz während ihrer Plenartagung unter anderem über Schule in Zeiten von Corona diskutieren.