Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Schüler sorgen sich um Hygiene in Schulgebäuden

Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz hat den Stufenplan zur allmählichen Öffnung der Schulen in der Corona-Krise begrüßt. „Gerade die Abschlussklassen werden so erstmal gut in der Vorbereitung auf ihre Prüfungen unterstützt“, erklärte die Landesvertretung am Donnerstag. Schülerinnen und Schüler machten sich aber Sorgen, „dass die Hygienemaßnahmen an Schulen nicht umsetzbar sein werden“. Die Einhaltung der Hygienebedingungen müsse regelmäßig kontrolliert werden.