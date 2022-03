Speyer/Mainz

Klimawandel

Schüler sollen erneuerbare Energien spielerisch kennenlernen

Mit einer Rennmaus-Handpuppe, Musik und verschiedenen Experimenten sollen Grundschülern in Rheinland-Pfalz Sonne-, Windenergie und Wasserkraft spielerisch näher gebracht werden. «Wie wichtig das Verständnis für Energieerzeugung und Nachhaltigkeit ist, zeigt sich nicht erst durch steigende Energiepreise und die Folgen des Klimawandels», sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig zu Beginn des Projekts am Montag in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis).