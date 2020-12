Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Schüler erhalten Laptops und Tablets aus Programm des Bundes

In Rheinland-Pfalz läuft ein neues Programm zur Unterstützung des digitalen Lernens an. Vor allem Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Familie keinen Zugang zu einem Computer haben, sollen jetzt einen Laptop oder Tablet-Computer als Dauerleihgabe erhalten. Die Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes sollen in Rheinland-Pfalz nach einem Sozialindex auf alle Schulträger verteilt werden, wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte.