Mainz

Schröder: TV-Gelder-Verteilung „nicht zufriedenstellend“

Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder sieht bei der beschlossenen Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga noch viel Potenzial für mehr Gleichberechtigung unter den Clubs. „Es war eine Feinjustierung in die richtige Richtung, aber längst nicht zufriedenstellend“, sagte Schröder am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie des FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln. Es sei wichtig, dass es „mehr Gleichberechtigung“ unter den Clubs gebe, forderte Schröder.