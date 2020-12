Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Schröder bekräftigt Verbleib in Mainz

Sportvorstand Rouven Schröder hat einen Rücktritt beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ausgeschlossen. Dies sagte der 44-Jährige am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich mit dem ganzen Verein das Ruder rumreißen kann. Wichtig ist, für den Verein zu arbeiten“, sagte Schröder. Einfach könne „jeder“, fügte der Funktionär der Rheinhessen an.